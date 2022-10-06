Дрэймонд Грин извинился перед командой после потасовки с Джорданом Пулом

«Голден Стэйт» может применить меры дисциплинарного характера к форварду после потасовки во время тренировки, которая случилась в начале недели. Ветеран сцепился с одноклубником – они оба пихали друг друга, а затем Грин сильно ударил защитника, после чего их растащили партнеры.

Стало известно, что Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.

Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс, баскетболисты «Уорриорз» заметили изменения в поведении Пула в недавно открывшемся тренировочном лагере. 23-летний баскетболист претендует на крупное продление контракта.

Несколько дней назад Джордан Пул также поучаствовал в конфликте с защитником Клэем Томпсоном. После инцидента главный тренер Стив Керр назвал произошедшее «здоровой ситуацией».

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?