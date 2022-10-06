Дрэймонд Грин извинился перед командой после потасовки с Джорданом Пулом
«Голден Стэйт» может применить меры дисциплинарного характера к форварду Дрэймонду Грину после потасовки во время тренировки, которая случилась в начале недели. Ветеран сцепился с одноклубником Джорданом Пулом – они оба пихали друг друга, а затем Грин сильно ударил защитника, после чего их растащили партнеры.
Стало известно, что Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.
Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс, баскетболисты «Уорриорз» заметили изменения в поведении Пула в недавно открывшемся тренировочном лагере. 23-летний баскетболист претендует на крупное продление контракта.
Несколько дней назад Джордан Пул также поучаствовал в конфликте с защитником Клэем Томпсоном. После инцидента главный тренер Стив Керр назвал произошедшее «здоровой ситуацией».
Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?
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