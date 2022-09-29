Гэри Пэйтон II: «У Дэмиана и Стефа одинаковый менталитет»

Защитник видит много общего между своим новым одноклубником и суперзвездой , с которым он завоевал чемпионский титул в прошлом сезоне.

«У Дэмиана и Стефа одинаковый менталитет. Они хотят победить, чего бы это ни стоило. В атаке они совершают примерно одинаковые броски и с одинакового расстояния. Так что моя задача – облегчить Дэмиану задачу, как в нападении, так и в защите.

Вне площадки они оба семейные парни. Они сидят дома, занимаются своим ремеслом и делают то, что должны. Они лидеры как на площадке, так и за ее пределами. Думаю, будет очень интересно пойти за Дэмианом в бой», – сказал Пэйтон.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?