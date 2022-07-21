«Уорриорз» сэкономили более 60 млн долларов, заменив Пэйтона II и Портера на Дивинченцо и Грина

Теги Голден Стэйт НБА Боб Майерс Отто Портер Джамайкл Грин Гэри Пэйтон II Донте Дивинченцо Баскетбол

«Уорриорз» сэкономили 60,6 миллионов долларов, заменив в межсезонье Гэри Пэйтона II и Отто Портера на Донте Дивинченцо и Джмайкла Грина.

Суммарная зарплата покинувших калифорнийский клуб в качестве свободных агентов Пэйтона II и Портера за сезон-22/23 составит 14,3 миллиона. Суммарная зарплата новобранцев «Голден Стэйт» Дивинченцо и Грина за сезон-22/23 – 6,3 миллиона.

Наибольшей экономии действующие чемпионы добьются за счет налоговых выплат (минус 52,6 миллиона).

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

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