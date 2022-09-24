Чонси Биллапс: «Лиллард предан клубу и честен. Он напоминает игрока предыдущего поколения»

Главный тренер отдал должное лидеру команды и оценил перспективы команды в новом сезоне.

«Дэйм всегда честен в своих интервью. Он настоящий. Лиллард предан клубу. Он напоминает игрока предыдущего поколения, он сделан из другого теста.

Дэйм возвращается в состав в здоровом виде, Нурк и младший Пэйтон, он из тех парней, которые всегда делают на площадке правильные вещи и отдают все. Джерами Грант со своим атлетизмом. У нас будет много возможностей сделать много интересного в новом сезоне», – заявил Биллапс.

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