Гэри Пэйтон II в межсезонье перенес операцию, должен полностью восстановиться к новому сезону

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Новобранец «Портленда» Гэри Пэйтон II в межсезонье перенес операцию из-за проблем с мышцами брюшной полости.

Процедура состоялась в июле. Как сообщает официальный сайт клуба из Орегона, реабилитация 29-летнего защитника идет по плану, он должен полностью восстановиться к новому сезону.

Пэйтон минувшим летом подписал с «Блэйзерс» 3-летний контракт на 28 миллионов долларов. Перед этим он стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт».

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