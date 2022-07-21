Дрэймонд Грин – об уходе Пэйтона-младшего: «Его контракт на 9 млн долларов в год обходился бы клубу в 45 млн»

Форвард прокомментировал решение клуба отпустить защитника Гэри Пэйтона-младшего, который подписал с трехлетний контракт на 26,1 млн долларов.

«Я не хотел, чтобы Гэри Пэйтон ушел. Но учитывая, как установлены сейчас налоги, его контракт на 9 миллионов долларов в год обходился бы клубу в 45 миллионов или что-то в этом роде. Я могу ошибаться в числах.

Это одна из тех ситуаций, когда вы думаете: «О, это всего 9 миллионов долларов». А клуб смотрит на это так: «Этот парень стоит нам 45 миллионов. Готовы ли мы платить за него так много?» Думаю, нужно разобраться с этим в следующем коллективном соглашении», – сказал Грин.

Гэри Пэйтон-отец и Гэри Пэйтон-сын – чемпионы НБА. Такая наследственность – редкость в лиге