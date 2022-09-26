Никола Йокич: «В Европе играть сложнее, потому что нужно быстро соображать»

Центровой согласился с («Милуоки»), который заявил, что «в Европе играть намного сложнее, чем в НБА».

«В Европе игра отличается. Конечно, в какой-то степени это из-за правил. Из-за пространства на площадке, из-за трехочковой линии. Нет правила трех секунд. Площадка меньше. Центровой может находиться в краске. Что касается Евробаскета, это было интересно. Новый, старый опыт. Я давно не играл за сборную.

Сложнее? Да, потому что нужно быстро соображать. В НБА, если ты обыгрываешь защитника, ты видишь, как другие игроки выходят на подстраховку. В Европе подстраховка всегда рядом. Поэтому нужно думать, играть на опережение», – сказал Йокич.

Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?