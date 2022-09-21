Кендрик Перкинс: «Если американцы не возьмут себя в руки, рано или поздно фронт-офисы будут больше инвестировать в европейцев»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс объяснил, почему руководители клубов начинают больше инвестировать в игроков из Европы.

«Йокич, Яннис, Лука, Эмбиид – это четыре из семи лучших игроков в НБА. Они все из Европы. Посмотрите, как они себя ведут. Они приходят на работу каждый день. Они всегда доступны, если у них нет серьезной травмы. Они играют каждую минуту, они никогда не разочаровывают болельщиков и никогда не попадают в неприятности. Они всегда думают о семье, они привносят определенный уровень культуры.

Я смотрю на их менталитет и то, как они относятся к баскетболу. Если американцы не возьмут себя в руки, рано или поздно фронт-офисы будут больше инвестировать в европейских игроков. И я думаю, что они будут правы, потому что европейским игрокам можно доверять», – сказал Перкинс.

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