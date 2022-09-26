Никола Йокич: «Я могу быть плохим защитником один на один, но очень хорошим командным защитником»

Центровой , говоря о новом сезоне, подчеркнул важность хорошей командной игры в обороне.

«Самое важное – это командная защита. Я могу быть плохим защитником один на один, но очень хорошим командным защитником.

Думаю, что нам удастся заткнуть дыры в защите, если они у нас есть. Мы можем хорошо играть в защите, потому что мы хорошо сыграны и мы знаем друг друга. Думаю, нам поможет. Он не играл в прошлом сезоне, но нам поможет то, что мы его давно знаем», – сказал Йокич.

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