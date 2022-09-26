Яннис Адетокумбо: «В Европе играть намного сложнее, чем в НБА»

Звездный форвард «Бакс» после выступления на Евробаскете-2022 рассказал о том, чем отличается баскетбол НБА от европейского.

«В Европе играть намного сложнее, чем в НБА. Очевидно, что уровень таланта в НБА выше. Но в Европе более жесткая и напряженная игра. Соперники бегают за тобой по всей площадке, которая к тому же меньше той, что в НБА, тебя постоянно встречают дабл-тимом, в разных местах, уровень сопротивления и физической борьбы выше. Не знаю, видимо физикой в Европе компенсируют недостаток таланта, уровня мастерства.

Представлять свою страну – нелегко, это ответственность. Ты представляешь целую страну, выходишь под ее флагом. В Греции десять с половиной миллионов человек, матчи смотрели шесть-семь миллионов, это потрясающе... Я немного устал физически и морально, но подхожу к новому сезону с радостью и предвкушением. Это было отличное лето», – заявил Яннис.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера