Адетокумбо – на первом месте в предсезонном рейтинге ESPN, Йокич – второй, Дончич – третий

Эксперты ESPN перед сезоном-22/23 путем голосования определили лучших игроков НБА.

Сегодня стали известны игроки, которые вошли в первую пятерку. Таким образом, был сформирован полный рейтинг.

Топ-10 игроков сезона-2022/23 по версии ESPN:

1. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

2. Никола Йокич («Денвер»)

3. («Даллас»)

4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

5. («Голден Стэйт»)

6. («Лейкерс»)

7. Джейсон Тейтум («Бостон»)

8. («Бруклин»)

9. Джа Морэнт («Мемфис»)

10. Девин Букер («Финикс»)

Примечательно, что MVP сезона НБА-2016/17, звезда «Лейкерс» оказался на 65-м месте в рейтинге, ниже таких разыгрывающих, как Тайриз Халибертон (59), Джордан Пул (55) и Тайриз Макси (44).

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг занял 33-е место.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?