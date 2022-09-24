Известный баскетбольный эксперт Кендрик Перкинс составил пятерку лучших игроков НБА после обнародования Топ-5 от журналистов ESPN.

Как и коллеги с канала, на первое место чемпион НБА поставил Янниса Адетокумбо из «Бакс».

«На втором месте у меня Стеф Карри. MVP финала, чемпион НБА, побил рекорд по 3-очковым. Навсегда изменил игру и продолжает в том же духе. Под номером три Леброн Джеймс. Люди могут говорить, что хотят, и да, через 7 лет он получит право на пенсию, я это понимаю. Ну а пока он по-прежнему набирает в среднем 30 очков за игру и до сих пор представляет собой проблему для соперников.

Под номером четыре я выбираю Йокича. Двукратный MVP. Многие скажут, что он не должен был выигрывать MVP дважды подряд. И все же он в моей пятерке. Под номером пять – Джоэл Эмбиид. Вы же видели, как он в одиночку тащил «Сиксерс» в прошлом сезоне, когда Бен Симмонс ушел из команды? Разве он не финишировал вторым после Джокера в гонке за MVP?», – сказал Перкинс.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?