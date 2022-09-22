Стив Керр поддержал Кумингу: «Информация про отсутствие у него дисциплины – ерунда»

Главный тренер «Уорриорз» поддержал 19-летнего форварда команды .

В конце августа журналист Стивен Эй Смит рассказал, что «Куминге не хватает дисциплины».

«Кажется, эта странная информация исходила от . Когда это случилось, мы созвонились с Бобом Майерсом, задались вопросом: «Откуда он это взял?» Потому что это какая-то ерунда.

С Кумингой все хорошо, он делает все, о чем мы просим, он много работает, мне доставляет только радость наша совместная деятельность. Он делает то, что требуется, становится лучше каждый день. Мы довольны тем, как он провел лето», – заявил Керр.

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