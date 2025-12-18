  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни
0

«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни

«Хапоэль» хочет продлить работу со своими лучшими «скорерами».

Новичок Евролиги «Хапоэль Тель-Авив» лидирует в регулярном чемпионате с результатом 12-4. Клуб планирует закрепить успех на длительный срок, подписав продления соглашений с лучшими «скорерами».

Защитник Элайджа Брайант (15,4 очка в среднем) получил предложение до конца сезона-2028/29 с повышением зарплаты, но без права одностороннего выхода из контракта.

Также переговоры ведутся с защитником Антонио Блэйкни (13,5), нынешнее соглашение которого рассчитано до конца следующего сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ноа Поплингера
Элайджа Брайант
logoХапоэль Тель-Авив
logoАнтонио Блэйкни
logoчемпионат Израиля
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Панатинаикос – Хапоэль Тель-Авив – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 18 декабря 2025
вчера, 15:34Пользовательская новость
Евролига. 25 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» обыграть «Фенербахче» в гостях, «Хапоэль Тель‑Авив» выиграл у «Црвены Звезды» благодаря 28 очкам Элайджи Брайанта и другие результаты
16 декабря, 21:22
Хапоэль Тель-Авив – Црвена Звезда – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 16 декабря 2025
14 декабря, 15:35Пользовательская новость
Главные новости
Билл Симмонс предлагает «Хорнетс» обменять Ламело Болл на Джеймса Хардена
6 минут назад
НБА. 23+11+11 Гидди помогли «Чикаго» одолеть «Кливленд», «Миннесота» уступила «Мемфису»
12 минут назад
Де′Андре Хантер и Дариус Гарлэнд – авторы лучших моментов матчей игрового дня НБА
15 минут назадВидео
Кевин Дюрэнт: «Леброн Джеймс продолжает совершенствовать свою игру»
20 минут назад
Дуайт Ховард о решении «Никс» отказаться от баннера Кубка НБА: «Празднуйте, пока есть такая возможность»
33 минуты назад
«Никс» решили не вешать баннер Кубка НБА с целью сохранить акцент на победе в чемпионате
41 минуту назад
«Я его поощрю». Керр планирует вернуть Кумингу в ротацию после продуктивной недели тренировок
52 минуты назад
Брюс Браун был близок к позиции стартового разыгрывающего «Лейкерс» в 2023 году
55 минут назад
Диллон Брукс: «Леброн Джеймс помешан на соцсетях, считает, что его должны воспринимать определенным образом»
сегодня, 05:10
Сегодня в Евролиге ожидается преодоление отметки в 1 миллион набранных очков
сегодня, 05:04
Ко всем новостям
Последние новости
Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро
35 минут назад
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
вчера, 16:11
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
вчера, 15:22
Евгений Пашутин о матче с «Мегой»: «Наша задача контролировать игру, играть от защиты и не давать свободно атаковать изнутри»
вчера, 14:42