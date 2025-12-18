«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни
«Хапоэль» хочет продлить работу со своими лучшими «скорерами».
Новичок Евролиги «Хапоэль Тель-Авив» лидирует в регулярном чемпионате с результатом 12-4. Клуб планирует закрепить успех на длительный срок, подписав продления соглашений с лучшими «скорерами».
Защитник Элайджа Брайант (15,4 очка в среднем) получил предложение до конца сезона-2028/29 с повышением зарплаты, но без права одностороннего выхода из контракта.
Также переговоры ведутся с защитником Антонио Блэйкни (13,5), нынешнее соглашение которого рассчитано до конца следующего сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ноа Поплингера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости