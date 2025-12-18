«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни

«Хапоэль» хочет продлить работу со своими лучшими «скорерами».

Новичок Евролиги «Хапоэль Тель-Авив» лидирует в регулярном чемпионате с результатом 12-4. Клуб планирует закрепить успех на длительный срок, подписав продления соглашений с лучшими «скорерами».

Защитник Элайджа Брайант (15,4 очка в среднем) получил предложение до конца сезона-2028/29 с повышением зарплаты, но без права одностороннего выхода из контракта.

Также переговоры ведутся с защитником Антонио Блэйкни (13,5), нынешнее соглашение которого рассчитано до конца следующего сезона.