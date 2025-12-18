Айзек Окоро спел «All I Want for Christmas is You» на скамейке во время матча с «Кливлендом»
Айзек Окоро принес дух праздника на скамейку «Буллс».
Форвард «Чикаго» Айзек Окоро исполнил известную композицию «All I Want for Christmas is You» Мэрайи Кэри на скамейке во время матча с «Кливлендом».
Момент попал в трансляцию благодаря микрофону, который прикрепили к баскетболисту.
«Буллс» победили со счетом 127:111, Айзек набрал 12 очков при 6 из 7 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости