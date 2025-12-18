Айзек Окоро спел «All I Want for Christmas is You» на скамейке во время матча с «Кливлендом»

Айзек Окоро принес дух праздника на скамейку «Буллс».

Форвард «Чикаго » Айзек Окоро исполнил известную композицию «All I Want for Christmas is You» Мэрайи Кэри на скамейке во время матча с «Кливлендом».

Момент попал в трансляцию благодаря микрофону, который прикрепили к баскетболисту.

«Буллс» победили со счетом 127:111, Айзек набрал 12 очков при 6 из 7 с игры.