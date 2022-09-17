Тренер НБА: «Обмен Расселла на Уиггинса и пик – форменный грабеж»

Анонимный тренер НБА удивился тому, что «Голден Стэйт» удалось выменять у «Миннесоты» и пик первого раунда, отдав Д’Анджело Расселла.

«Голден Стэйт» получил Уиггинса, а еще пик, который они использовали для выбора Куминги. Они получили все это за Д’Анджело Расселла. Такой обмен – это форменный грабеж.

Что за организация обменивает такой пик и Уиггинса на Д’Анджело Расселла?» – сказал неназванный тренер.

«Уорриорз» с Уиггинсом и Кумингой в этом году стали чемпионами НБА.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!