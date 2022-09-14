Стивен Эй Смит: «Сожалеет ли Дюрэнт об уходе из «Уорриорз»? Да, черт возьми, он ушел от Стефа к Кайри»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что форвард должен сожалеть об уходе из «Голден Стэйт» в 2019 году.

«Да, черт возьми. Очевидно, что это неизбежно. Когда он покинул «Оклахому», мы все знаем, что я назвал это самым слабым переходом суперзвезды за все время. Но этот человек отправился туда и выиграл два титула подряд.

Они бы вышибли «Торонто» с арены или даже из Канады, если бы Кевин Дюрэнт был здоров и мог сыграть против Кавая Ленарда. Черт возьми, «Рэпторс» ни за что не обыграли бы «Уорриорз» в шести матчах финала НБА, если бы Кевин Дюрэнт и Клэй Томпсон не выбыли из-за травм.

В прошлом году все в лагере Дюрэнта разозлились на меня. Кей Ди бросил Стефа и присоединился к Кайри. Я сказал, что люди будут говорить об этом больше, чем о двух его титулах, если «Голден Стэйт» выиграет чемпионат.

выиграл чемпионат и стал самым ценным игроком финала . О чем все говорят? Ты ушел от Стефа Карри. Черт возьми, о чем ты думал? Единственный способ преодолеть это – достичь успеха с «Бруклином» в следующем сезоне», – заявил Смит.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться