Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро
Сэмсон Накуа без разрешения взял машину Аду Тьеро и был арестован.
В Лос-Анджелесе арестовали двух подозреваемых, «взявших без разрешения» кроссовер форварда «Лейкерс» Аду Тьеро.
Одним из арестованных оказался старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа. Самсон Накуа был отпущен и, скорее всего, предстанет перед судом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBC Los Angeles
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости