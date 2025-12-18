Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро

Сэмсон Накуа без разрешения взял машину Аду Тьеро и был арестован.

В Лос-Анджелесе арестовали двух подозреваемых, «взявших без разрешения» кроссовер форварда «Лейкерс » Аду Тьеро.

Одним из арестованных оказался старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа. Самсон Накуа был отпущен и, скорее всего, предстанет перед судом.