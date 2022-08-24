Стивен Эй Смит: «Куминге не хватает дисциплины. Он недодает «Уорриорз»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит признался, что поведение форварда «Голден Стэйт» Джонатана Куминги за пределами площадки вызывает у него беспокойство.

«Я беспокоюсь о Куминге. Я часто слышу о его проблемах за пределами площадки. Ему не хватает дисциплины. Он немного безрассуден.

Я не лезу в его личные дела. Я говорю об отношении, я не говорю о действиях. Ему не хватает сосредоточенности, приверженности, целеустремленности и просто старательности.

Говорят, что он недодает «Уорриорз» в этом отношении. Ему нужно собраться, потому что я поклонник , – сказал Смит.

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