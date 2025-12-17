Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»

Тренер «Зенита» прокомментировал уверенную победу над «Локомотивом-Кубань».

В центрально мачте недели Единой лиги ВТБ «Зенит уверенно обыграл «Локомотив-Кубань » со счетом 98:69. После игры главный тренер петербуржцев Александер Секулич подчеркнул важность этой победы для дальнейшего прогресса команды.

«Для нас это был очень важный матч по нескольким причинам, но самая главная – мы хотим продолжать расти, хотим показать, как мы прогрессируем, как начинаем играть лучше. Мы контролировали игру с самого начала. До этого они показывали хороший баскетбол, были близки к победе над ЦСКА дома, у них были большие матчи и громкие победы.

Это отличная работа тренерского штаба – то, как мы подготовились к игре, как свою работу выполнили мои ассистенты. Но самое важное, что делает меня счастливым и придает уверенности на оставшуюся часть сезона – раньше в каждом матче у нас были большие взлеты и спады. Сейчас мы свели эти спады к минимуму, и, надеюсь, сможем продолжать в том же духе и расти как команда», – заявил Секулич.

Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на чистое 3-е место в таблице Единой лиги ВТБ.