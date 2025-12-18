  • Спортс
Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс 20 лет показывал нечто незабываемое в каждом матче. Йокич делает то же самое»

Брайан Уиндхорст сравнил Николу Йокича с Леброном Джеймсом.

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал игру Николы Йокича во время визита в Сербию.

«Йокич особенный тем, что 80 раз в год он показывает то, что врезается в память навсегда. Так же было с Леброном Джеймсом.

Сейчас уже не совсем так, но 20 лет в каждом матче Леброна случалось что-то незабываемое. С Йокичем та же история.

Нам надо наслаждаться этим. Ценить его три MVP, чемпионский титул. Посмотрим, как он будет стараться покорить новые вершины. И не стоит судить его, если не получится. Просто наблюдайте за ним. Даже в среду в январе он покажет что-то невероятное. Это заслуживает уважения», – заключил Уиндхорст.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
logoДенвер
logoНикола Йокич
Брайан Уиндхорст
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
