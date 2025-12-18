0

Кенни Эткинсон: «Все будут говорить о нашей защите, но я вижу в первую очередь 20 потерь»

Кенни Эткинсон рассказал о причинах поражения «Кавальерс».

«Кливленд» уступил «Чикаго» (111:127). Главный тренер Кенни Эткинсон прокомментировал неудачу.

«Все будут говорить о нашей защите, но я вижу в первую очередь 20 потерь. Мы обычно мало теряем мяч (6-е место, 13,9), это нам навредило.

Их зонная защита выбила нас из ритма. Несколько невынужденных потерь, с 20 на выезде тяжело рассчитывать на победу. Это объясняет результат.

Переместил Де’Андре Хантера на скамейку, чтобы помочь ей. В последнее время у нас проблемы с результативностью второй пятерки, нам нужен был заряд энергии. Когда в последних 10 матчах 4 победы, нужно что-то менять. Не знаю, насколько постоянной будет эта ротация, увидим, когда все поправятся. Пока будет так.

В такие моменты узнаешь себя и команду. Это поможет нам в дальнейшем», – поделился Эткинсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube BASKETMAN
