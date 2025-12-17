Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»

Главный тренер «Уралмаша» разобрал ключевые причины поражения от армейцев.

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Уралмаш» потерпел крупное домашнее поражение от ЦСКА (64:86). В интервью после игры главный тренер екатеринбургской команды Ростислав Вергун жестко раскритиковал выступление своих подопечных во второй половине встречи.

«Первый момент – семь очков за четверть после перерыва. И второй момент, который я бы отметил, это ноль фолов. В четвертой четверти, когда игра была уже заканчивалась, у нас оставалось еще два фола, которые могли бы так и остаться неиспользованными до конца матча. Но против ЦСКА непозволительная роскошь играть 20 минут с таким баскетболом.

Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине. Все статистические показатели равны, кроме процентов реализации», – отметил Вергун.

Следующий матч «Уралмаш » проведет 21 декабря дома против «Бетсити Пармы».