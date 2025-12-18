1

«Я более разносторонний игрок». Норман Пауэлл считает, что он лучше Уайта, Ривза, Пула и Харта

Норман Пауэлл высоко оценил свои способности.

Защитник «Майами» Норман Пауэлл стал гостем подкаста, где ему предложили оценить свои способности на фоне других известных «вингов» НБА.

Ведущий попросил Пауэлла подать голос, когда будет назван превосходящий его игрок. Он промолчал после произнесения имен Донте Дивинченцо, Джордана Пула, Остина Ривза, Деррика Уайта, Джоша Харта и Брэдли Била. Экс-игрок «Клипперс» отреагировал лишь после упоминания Кавая Ленарда.

«Тут важна точка зрения, с которой мы все это оцениваем. Все перечисленные вами игроки хороши в каких-то отдельных аспектах. Я стараюсь совершенствовать свой баскетбол. Как мне кажется, я более разносторонний игрок и более менее хорош во всем.

Харт привносит энергию, помогает на подборе, Ривз хорош в атаке, Дивинченцо угрожает с дистанции. Я же приношу пользу в самых разных аспектах игры», – заявил Пауэлл.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
logoМайами
logoНорман Пауэлл
logoДжош Харт
logoОстин Ривз
logoБрэдли Бил
logoНБА
logoДеррик Уайт
logoДонте Дивинченцо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Норман Пауэлл: «Злость к фронт-офису «Клипперс» заменила стремление доказать что-то другим игрокам»
вчера, 10:37
Рич Пол: «Пауэлл, Ривз и Бэйн находятся на втором уровне среди атакующих защитников»
11 декабря, 04:47
Контрактный год меняет людей. Показывают Янг, Ривз, Эйтон и не только
9 декабря, 10:47
Главные новости
Евролига. «Панатинаикос» примет «Хапоэль», «Милан» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
17 минут назад
Айзек Окоро спел «All I Want for Christmas is You» на скамейке во время матча с «Кливлендом»
19 минут назадВидео
Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс 20 лет показывал нечто незабываемое в каждом матче. Йокич делает то же самое»
23 минуты назад
Спайк Ли после победы «Никс» в Кубке НБА: «Мы не закончили. Это наш сезон»
30 минут назад
Джабари Паркер: «Я один из лучших игроков в Европе, мне надо думать о своем будущем»
38 минут назад
Вассилис Спанулис: «Сейчас по игре «Монако» не тянет даже на плей-ин»
49 минут назад
Деандре Эйтон пропустит матч с «Ютой» из-за болей в локте
51 минуту назад
Билл Симмонс предлагает «Хорнетс» обменять Ламело Болла на Джеймса Хардена
сегодня, 06:19
НБА. 23+11+11 Гидди помогли «Чикаго» одолеть «Кливленд», «Миннесота» уступила «Мемфису»
сегодня, 06:12
Де′Андре Хантер и Дариус Гарлэнд – авторы лучших моментов матчей игрового дня НБА
сегодня, 06:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни
сегодня, 06:21
Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро
сегодня, 05:50
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
вчера, 16:11
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
вчера, 15:22