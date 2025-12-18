«Я более разносторонний игрок». Норман Пауэлл считает, что он лучше Уайта, Ривза, Пула и Харта
Защитник «Майами» Норман Пауэлл стал гостем подкаста, где ему предложили оценить свои способности на фоне других известных «вингов» НБА.
Ведущий попросил Пауэлла подать голос, когда будет назван превосходящий его игрок. Он промолчал после произнесения имен Донте Дивинченцо, Джордана Пула, Остина Ривза, Деррика Уайта, Джоша Харта и Брэдли Била. Экс-игрок «Клипперс» отреагировал лишь после упоминания Кавая Ленарда.
«Тут важна точка зрения, с которой мы все это оцениваем. Все перечисленные вами игроки хороши в каких-то отдельных аспектах. Я стараюсь совершенствовать свой баскетбол. Как мне кажется, я более разносторонний игрок и более менее хорош во всем.
Харт привносит энергию, помогает на подборе, Ривз хорош в атаке, Дивинченцо угрожает с дистанции. Я же приношу пользу в самых разных аспектах игры», – заявил Пауэлл.