Норман Пауэлл высоко оценил свои способности.

Защитник «Майами » Норман Пауэлл стал гостем подкаста, где ему предложили оценить свои способности на фоне других известных «вингов» НБА .

Ведущий попросил Пауэлла подать голос, когда будет назван превосходящий его игрок. Он промолчал после произнесения имен Донте Дивинченцо , Джордана Пула, Остина Ривза , Деррика Уайта, Джоша Харта и Брэдли Била. Экс-игрок «Клипперс» отреагировал лишь после упоминания Кавая Ленарда.

«Тут важна точка зрения, с которой мы все это оцениваем. Все перечисленные вами игроки хороши в каких-то отдельных аспектах. Я стараюсь совершенствовать свой баскетбол. Как мне кажется, я более разносторонний игрок и более менее хорош во всем.

Харт привносит энергию, помогает на подборе, Ривз хорош в атаке, Дивинченцо угрожает с дистанции. Я же приношу пользу в самых разных аспектах игры», – заявил Пауэлл.