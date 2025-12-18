Крис Финч арбитру матча с «Мемфисом»: «Заткнись, ты только что облажался два раза. И знаешь это»

Крис Финч был в ярости от работы судей.

«Миннесота» уступила «Мемфису» у себя дома (110:116). За 24 секунды до конца матча форвард Джейден Макдэниэлс получил 6-й фол и был вынужден покинуть площадку.

Главный тренер Крис Финч обрушился на судью из-за этого решения.

«Заткнись. Ты только что облажался два раза. Два раза. И сам это знаешь», – накричал Финч на арбитра.