Видео
0

Крис Финч арбитру матча с «Мемфисом»: «Заткнись, ты только что облажался два раза. И знаешь это»

Крис Финч был в ярости от работы судей.

«Миннесота» уступила «Мемфису» у себя дома (110:116). За 24 секунды до конца матча форвард Джейден Макдэниэлс получил 6-й фол и был вынужден покинуть площадку.

Главный тренер Крис Финч обрушился на судью из-за этого решения.

«Заткнись. Ты только что облажался два раза. Два раза. И сам это знаешь», – накричал Финч на арбитра.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Timberwolves Clips
logoМиннесота
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoМемфис
судьи
logoКрис Финч
logoДжейден Макдэниэлс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
28+12 Джарена Джексона помогли «Мемфису» справиться с «Миннесотой»
сегодня, 04:52Видео
Данк Руди Гобера через Квинтена Поста и блок-шот с последующим аллей-упом, перехватом и трехочковым от игроков «Далласа» стали лучшими моментами игрового дня НБА
13 декабря, 11:06Видео
Джейден Макдэниэлс опрокинул Стефена Карри на паркет, лидеру «Уорриорс» выписали фол
13 декабря, 06:32Видео
Главные новости
Евролига. «Панатинаикос» примет «Хапоэль», «Милан» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
26 минут назад
Чендлер Парсон: «Джей Джей Бареа потрясен Йокичем и говорит, что Дирк Новицки был далек от его уровня»
28 минут назад
«Я более разносторонний игрок». Норман Пауэлл считает, что он лучше Уайта, Ривза, Пула и Харта
37 минут назад
Айзек Окоро спел «All I Want for Christmas is You» на скамейке во время матча с «Кливлендом»
53 минуты назадВидео
Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс 20 лет показывал нечто незабываемое в каждом матче. Йокич делает то же самое»
57 минут назад
Спайк Ли после победы «Никс» в Кубке НБА: «Мы не закончили. Это наш сезон»
сегодня, 06:52
Джабари Паркер: «Я один из лучших игроков в Европе, мне надо думать о своем будущем»
сегодня, 06:44
Вассилис Спанулис: «Сейчас по игре «Монако» не тянет даже на плей-ин»
сегодня, 06:33
Деандре Эйтон пропустит матч с «Ютой» из-за болей в локте
сегодня, 06:31
Билл Симмонс предлагает «Хорнетс» обменять Ламело Болла на Джеймса Хардена
сегодня, 06:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни
сегодня, 06:21
Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро
сегодня, 05:50
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
вчера, 16:11
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
вчера, 15:22