Евролига. «Панатинаикос» примет «Хапоэль», «Милан» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного сезона Евролиги.

«Панатинаикос» примет лидера турнирной таблицы «Хапоэль». «Милан» встретится с действующим чемпионом «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 12-4, Валенсия Испания – 11-5, Барселона Испания – 11-5, Панатинаикос Греция – 10-6, Фенербахче Турция – 9-6, Монако – 9-7, Жальгирис Литва – 9-7, Црвена Звезда Сербия – 9-7, Реал Испания – 9-7, Милан Италия – 9-7, Олимпиакос Греция – 8-7, Виртус Италия – 8-8, Дубай ОАЭ – 7-9, Партизан Сербия – 6-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 6-10, Анадолу Эфес Турция – 6-10, Баскония Испания – 6-10, Бавария Германия – 5-11, Париж Франция – 5-11, Виллербан Франция – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Главные новости
Чендлер Парсон: «Джей Джей Бареа потрясен Йокичем и говорит, что Дирк Новицки был далек от его уровня»
2 минуты назад
«Я более разносторонний игрок». Норман Пауэлл считает, что он лучше Уайта, Ривза, Пула и Харта
11 минут назад
Айзек Окоро спел «All I Want for Christmas is You» на скамейке во время матча с «Кливлендом»
27 минут назадВидео
Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс 20 лет показывал нечто незабываемое в каждом матче. Йокич делает то же самое»
31 минуту назад
Спайк Ли после победы «Никс» в Кубке НБА: «Мы не закончили. Это наш сезон»
38 минут назад
Джабари Паркер: «Я один из лучших игроков в Европе, мне надо думать о своем будущем»
46 минут назад
Вассилис Спанулис: «Сейчас по игре «Монако» не тянет даже на плей-ин»
57 минут назад
Деандре Эйтон пропустит матч с «Ютой» из-за болей в локте
59 минут назад
Билл Симмонс предлагает «Хорнетс» обменять Ламело Болла на Джеймса Хардена
сегодня, 06:19
НБА. 23+11+11 Гидди помогли «Чикаго» одолеть «Кливленд», «Миннесота» уступила «Мемфису»
сегодня, 06:12
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни
сегодня, 06:21
Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро
сегодня, 05:50
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
вчера, 16:11
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
вчера, 15:22