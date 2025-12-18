Майк Бибби: «Первый вопрос в студенческом баскетболе теперь о том, сколько заплатят»

Майк Бибби прокомментировал изменения в культуре NCAA.

Бывший игрок возглавляет баскетбольную программу Сакраменто Стэйт. Изменения в финансовой составляющей лиги, позволяющие платить студентам по соглашениям NIL, привели к переменам в культуре лиги.

«Участвовал в привлечении нескольких молодых парней. Первый вопрос сейчас: «Сколько вы будете платить?»

Один парень задал три: «Возьмете кого-то еще на эту позицию? Сколько заплатят? С кем придется соревноваться за место в старте?»

Как только я услышал это, решил, что мне он не нужен.

Когда я пришел в команду, там был Джейсон Терри. Ни разу не спрашивал тренера о чем-то подобном. Пришел с твердым намерением занять это место. Так и случилось», – заключил Бибби .