Майк Бибби: «Первый вопрос в студенческом баскетболе теперь о том, сколько заплатят»
Майк Бибби прокомментировал изменения в культуре NCAA.
Бывший игрок возглавляет баскетбольную программу Сакраменто Стэйт. Изменения в финансовой составляющей лиги, позволяющие платить студентам по соглашениям NIL, привели к переменам в культуре лиги.
«Участвовал в привлечении нескольких молодых парней. Первый вопрос сейчас: «Сколько вы будете платить?»
Один парень задал три: «Возьмете кого-то еще на эту позицию? Сколько заплатят? С кем придется соревноваться за место в старте?»
Как только я услышал это, решил, что мне он не нужен.
Когда я пришел в команду, там был Джейсон Терри. Ни разу не спрашивал тренера о чем-то подобном. Пришел с твердым намерением занять это место. Так и случилось», – заключил Бибби.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube KG Certified
