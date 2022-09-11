Стив Керр: «Джордан Пул может играть лучше в защите»

Главный тренер «Голден Стэйт» хочет видеть более активную игру в защите от Джордана Пула в следующем сезоне.

«Не уверен, что стоит ждать от него большего в атаке. Он все еще способен стать лучше в обороне. В минувшем плей-офф он показал, что действительно может приносить пользу на обеих сторонах площадки, когда выкладывается и действует жестко. Но он знает, что не всегда играет именно так. Это следующий шаг для Джордана», – сказал Керр.

В плей-офф-2022 Пул набирал 17 очков, а также совершал 3,8 передачи и 2,8 подбора в среднем за матч.

Все еще страдаете из-за титула «Голден Стэйт»? Посмотрите на котиков Джордана Пула, эта милота снимает любое жжение