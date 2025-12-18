Яннис Адетокумбо о лучшем совете от Кобе Брайанта: «Твоя главная слабость часто источник твоей силы»
Яннис Адетокумбо рассказал о своей главной силе.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо поделился историей из взаимоотношений с Кобе Брайантом.
«У меня столько сообщений от него, уроков. Мы говорили о защите, нападении, бросках и прочем. Но самым важным советом стал другой.
Твоя главная слабость часто является источником твоей силы.
Спросил его о его слабости. «Я засранец. Мне на все плевать».
Сам я очень упрям. Если говорю, что сделаю что-то, добьюсь этого, даже если это неправильно. Но я настолько упрям, что всегда добиваюсь своего», – рассказал Адетокумбо.
