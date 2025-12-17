  • Спортс
  Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей

Матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей.

Баскетбольный клуб «Барселона» официально объявил, что домашний матч 20-го тура Евролиги против израильского «Маккаби Тель-Авив», запланированный на 6 января, пройдет без зрителей.

Решение было принято после того, как клуб оценил этот матч как событие «повышенного риска» и согласовал меры с каталонской полицией – чтобы обеспечить безопасность и бесперебойное проведение игры.

Подобные меры уже применялись в Евролиге в текущем сезоне. Например, «Дубай» недавно провел домашний матч против «Маккаби» без зрителей.

