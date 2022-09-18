Дрэймонд Грин – о нападении «Уорриорз»: «В 2014-м мы все думали, что Стив Керр сошел с ума»

Форвард «Голден Стэйт» рассказал о том, как главный тренер команды Стив Керр внедрял новую тактику.

Керр возглавил «Уорриорз» в 2014 году и привел команду к четырем титулам чемпиона НБА.

«Когда Стив Керр начал работать с нами, на первом же тренировочном сборе он требовал двигать мяч, выполнять забегания, перестать стоять и ждать мяча. Я получаю мяч в центре дуги, в это время Стеф находится на фланге. Стив говорит: «Стеф, делай забегание». И я такой: «Нет, приятель, я должен передать мяч Стефу прямо здесь». А он продолжает: «Сделай передачу и двигайся. Мяч должен попасть к тому, кто должен исполнять броски».

Мы все думали, что он сошел с ума. Но затем мы начали это делать и все поняли. И мы такие: «Это что-то невероятное». Мяч постоянно находится в движении. Передача, заслон, снова передача, еще передача и еще. Происходят размены, никто не стоит на месте. Вот откуда взялось наше нападение», – признался Грин.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы