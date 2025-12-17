Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
Главный тренер «Локо» Антон Юдин прокомментировал выездное поражение от «Зенита».
«Локомотив‑Кубань» потерпел разгромное поражение в выездном матче против петербургского «Зенита» со счетом 69:98. Главный тренер краснодарцев Антон Юдин назвал главной причиной неудачи психологические проблемы.
«Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно. Сегодня вновь стали показывать какую-то борьбу только после большого перерыва. На мой взгляд, причины разные, но по большей части они лежат в области психологии. Реакция у команды есть, но запоздалая. Когда позволяешь сопернику создать такой отрыв в счете, сложно претендовать на победу», – сказал 53-летний специалист.
Следующим соперником «Локо» в Единой лиге ВТБ станет нижегородский «Пари НН», матч с которым пройдет 21 декабря в гостях.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
