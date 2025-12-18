Чендлер Парсон: «Джей Джей Бареа потрясен Йокичем и говорит, что Дирк Новицки был далек от его уровня»

Джей Джей Бареа ставит Йокича выше Новицки.

Бывший баскетболист Джей Джей Бареа был частью чемпионского состава «Далласа» вместе с легендарным Дирком Новицки. Бареа присоединился к тренерскому штабу «Наггетс» этим летом.

Чендлер Парсонс рассказал о впечатлениях Бареа от работы с Николой Йокичем.

«Говорит, что никогда не видел ничего подобного. Что это другой уровень. Он потрясен им. Тем, что он делает в играх, во время практики. Говорит, что это машина на тренировках, во время подготовки. Неприхотливая звезда.

Брал титул с Дирком Новицки, но считает, что тот даже рядом не стоял», – поделился Парсонс.