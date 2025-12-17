  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
0

Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»

Тренер «Самары» эмоционально обратился к игрокам после поражения от «Енисея».

После крупного домашнего поражения от «Енисея» (72:94) главный тренер «Самары» Владислав Коновалов потребовал от своих баскетболистов больше самоотдачи и характера.

«Мы пытались найти сочетания против высокорослого состава и опытного Тасича, который нам и в первом матче доставил неудобства: и зону два-три попробовали, и удвоения, но мяч двигается на периметр, откуда идет свободная атака, а у «Енисея» есть, кому забить. Артису опять дали попасть в огонь. Но это ни в коем случае нас не оправдывает.

Понятно, что давит отсутствие побед, но забудьте вы уже о победах, играйте в баскетбол, получайте от этого удовольствие! Да, зрители пришли посмотреть на ваш баскетбол – получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой и разбитыми в кровь. Уважение к болельщикам, о котором я всегда повторяю: будьте спартанцами, будьте мужчинами! Выйди и дай бой! Мы каждый раз цепляемся, хотим добыть победу, отсутствие побед, понятно, над нами висит», – заявил Коновалов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Самары»
logoЕдиная лига ВТБ
logoЕнисей
logoСамара
logoВладислав Коновалов
Данило Тасич
Доминик Артис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. Трент Фрэйзер набрал 25 очков и помог «Зениту» взять верх над «Локомотивом‑Кубань», ЦСКА уверенно обыграл «Уралмаш»
22 минуты назад
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев стал новым президентом Федерации баскетбола Самарской области
сегодня, 14:15
Единая лига ВТБ. УНИКС разобрался с МБА-МАИ
вчера, 17:51
Главные новости
Евролига. «Жальгирис» принимает «Анадолу Эфес», «Партизан» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
19 минут назадLive
Winline Basket Cup. «Мега» принимает «Парму»
20 минут назадLive
Единая лига ВТБ. Трент Фрэйзер набрал 25 очков и помог «Зениту» взять верх над «Локомотивом‑Кубань», ЦСКА уверенно обыграл «Уралмаш»
22 минуты назад
Рейтинг новичков НБА. Купер Флэгг удерживает 1-у строчку, центровой «Сакраменто» Максим Рейно ворвался в Топ-10
28 минут назад
Деннис Шредер о планах после завершения карьеры: «Я вполне мог бы работать в Федерации баскетбола Германии»
сегодня, 17:20
«Никс» не будут поднимать баннер в честь победы в Кубке НБА
сегодня, 17:02
Бобби Маркс: «Если Тейтум не успеет восстановиться к старту плей‑офф, «Бостон» может усилить переднюю линию, используя истекающий контракт Саймонса»
сегодня, 16:38
НБА. «Кливленд» примет «Чикаго», «Миннесота» встретится с «Мемфисом»
сегодня, 16:17
Алекс Мумбру: «Если НБА придет в Европу, разрушив существующую экосистему – это ни к чему хорошему не приведет»
сегодня, 16:03
«Всякий раз команда словно отстраняется». Крис Пол организовал вечеринку по случаю Хэллоуина, но из игроков «Клипперс» пришли лишь трое
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
48 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
сегодня, 16:11
Еврокубок. «Тюрк Телеком» принимает «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Лондоном» и другие матчи
сегодня, 16:07Live
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
сегодня, 15:22
Евгений Пашутин о матче с «Мегой»: «Наша задача контролировать игру, играть от защиты и не давать свободно атаковать изнутри»
сегодня, 14:42
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев стал новым президентом Федерации баскетбола Самарской области
сегодня, 14:15
Форвард «Мемфиса» Джон Кончар выбыл на несколько недель из-за травмы большого пальца руки
сегодня, 13:14
Будущее Георгиоса Барцокаса в «Олимпиакосе» может быть под угрозой
сегодня, 11:30
Adidas подписал долгосрочное партнерское соглашение с немецкой баскетбольной федерацией
сегодня, 08:45
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев, скорее всего, сменит Ольгу Артешину на посту президента Федерации баскетбола Самарской области
сегодня, 06:59