Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»

Тренер «Самары» эмоционально обратился к игрокам после поражения от «Енисея».

После крупного домашнего поражения от «Енисея » (72:94) главный тренер «Самары» Владислав Коновалов потребовал от своих баскетболистов больше самоотдачи и характера.

«Мы пытались найти сочетания против высокорослого состава и опытного Тасича, который нам и в первом матче доставил неудобства: и зону два-три попробовали, и удвоения, но мяч двигается на периметр, откуда идет свободная атака, а у «Енисея » есть, кому забить. Артису опять дали попасть в огонь. Но это ни в коем случае нас не оправдывает.

Понятно, что давит отсутствие побед, но забудьте вы уже о победах, играйте в баскетбол, получайте от этого удовольствие! Да, зрители пришли посмотреть на ваш баскетбол – получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой и разбитыми в кровь. Уважение к болельщикам, о котором я всегда повторяю: будьте спартанцами, будьте мужчинами! Выйди и дай бой! Мы каждый раз цепляемся, хотим добыть победу, отсутствие побед, понятно, над нами висит», – заявил Коновалов.