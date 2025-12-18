  • Спортс
  • Билли Донован: «Парни вернулись в состав, мы перетряхнули ротацию и постараемся вернуться к уровню начала сезона»
Билли Донован: «Парни вернулись в состав, мы перетряхнули ротацию и постараемся вернуться к уровню начала сезона»

Билли Донован прокомментировал победу «Буллз».

«Чикаго» выиграл второй раз за последние 10 матчей, победив «Кливленд» у себя дома (127:111).

«Потери из-за травм, разнообразные проблемы, в целом в раздевалке у нас были ресурсы достаточные, чтобы играть куда лучше, чем получалось на деле.

Когда игроки возвращаются в состав, это всегда помогает. Мы перетряхнули ротацию, изменили пятерки. Парни понимают необходимость жертв и соответствия определенным ролям ради побед.

Сегодня все трое «больших» играли хорошо. Вучевич набрал ход к концу третьей четверти, в начале четвертой. До этого большие отрезки проводили Зак Коллинз и Джейлен Смит, у которых шла игра.

Все должны дополнять друг друга, мы оценим разные сочетания. Надеемся вернуться к уровню начала чемпионата», – заключил главный тренер Билли Донован.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube BASKETMAN
