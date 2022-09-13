Гэйб Винсент – о подходе «Майами»: «Чемпионство или провал»

Разыгрывающий «Хит» рассказал о подходе баскетболистов флоридской команды к новому сезону НБА.

«Мы в уникальном положении. Нам удалось сохранить костяк состава, так что процесс формирования команды в новом сезоне не должен занять много времени. У нас уже есть химия, мы притерлись друг к другу, так что сможем сразу сосредоточиться на важных вещах, на титуле, а у нас именно такие цели.

Мы знаем, на что способны, а горечь поражения в прошлом сезоне станет дополнительной мотивацией. Готовимся к сезону с подходом «чемпионство или провал». Знаем, что у нас есть все, чтобы дойти до финала», – заявил Винсент.

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