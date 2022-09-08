В лиге считают, что «Майами» может предоставить шанс Расселлу Уэстбруку

«Лейкерс» в межсезонье-2022 пока так и не смогли найти команду, которая согласилась бы на обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука.
Как сообщает обозреватель Fox Sports Рик Бьюкер со ссылкой на управленцев и скаутов НБА, Уэстбрук по ходу нового сезона может оказаться в «Майами».
Предполагается, что система «Хит» должна помочь Уэстбруку вернуться на высокий уровень игры.
«Руководители команд и скауты называют только одно потенциальное место для перехода: «Майами».
В зависимости от того, как сложится этот сезон для «Хит» в целом и Кайла Лаури в частности, Уэстбрук может оказаться стоящей ставкой.
«Это имеет смысл», – заявил один из руководителей клуба Восточной конференции. «В «Майами» верят, что могут воскресить любого игрока», – пишет Бьюкер.
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