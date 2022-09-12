Тайлер Хирро: «Знай, что ты стоишь того, и не принимай хороших людей как должное»

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Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро на фоне переговоров о продлении контракта опубликовал в Instagram загадочный пост.

«Знай, что ты стоишь того, и не принимай хороших людей как должное», – написал 22-летний игрок.

В прошлом месяце журналист The South Florida Sun-Sentinel Айра Уиндерман писал, что «Майами» не видит необходимости в срочном продлении контракта с Хирро. Игрок будет доступен для обмена, пока не подпишет продление контракта. Поэтому «Хит» не хочет терять самый ценный актив для возможного обмена.

«Майами» может предложить Хирро максимальное продление контракта новичка – 188 миллионов долларов за пять лет. Если стороны не заключат соглашение, следующим летом Хирро станет ограниченно свободным агентом.

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