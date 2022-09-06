Тайлер Хирро по ошибке назвал Ману Джинобили европейцем

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро допустил ошибку, упомянув легендарного игрока «Сан-Антонио» Ману Джинобили.
Тайлер опубликовал в инстаграме несколько фотографий с поездки в Грецию.
«Я в Европе, как Джинобили», – подписал фото Хирро.
Болельщики сразу же напомнили молодому баскетболисту «Хит» в комментариях, что Ману родом из Аргентины.
Тайлер изменил публикацию, использовав название финта, которым славился Джинобили.
«Делаю евростеп, как Джинобили», – скорректировал описание Хирро.
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