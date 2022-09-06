Тайлер Хирро по ошибке назвал Ману Джинобили европейцем

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Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро допустил ошибку, упомянув легендарного игрока «Сан-Антонио» Ману Джинобили.

Тайлер опубликовал в инстаграме несколько фотографий с поездки в Грецию.

«Я в Европе, как Джинобили», – подписал фото Хирро.

Болельщики сразу же напомнили молодому баскетболисту «Хит» в комментариях, что Ману родом из Аргентины.

Тайлер изменил публикацию, использовав название финта, которым славился Джинобили.

«Делаю евростеп, как Джинобили», – скорректировал описание Хирро.

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