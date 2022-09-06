У Янниса лучший рейтинг в NBA 2K23

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо имеет самый высокий рейтинг в популярной видеоигре NBA 2K23 среди всех игроков.

Греческий баскетболист набрал в общей сложности 97 баллов за свои умения на площадке. Он опередил пятерых игроков с рейтингом 96.

( ), ( ), Кевин Дюрэнт («Буклин»), Никола Йокич («Денвер»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия») уступают Яннису один балл.

Следом расположены Лука Дончич (95), Кавай Ленард (94), Джа Морэнт (93), Джейсон Тейтум (93) и Джимми Батлер (93).

Лучший рейтинг (78) среди новичков имеют Паоло Банкеро из «Орландо» и Джабари Смит из .

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