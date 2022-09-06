У Янниса лучший рейтинг в NBA 2K23

Теги Бостон Леброн Джеймс Даллас Денвер Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Бруклин Орландо Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Кавай Ленард Джимми Батлер Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум NBA 2K Джа Морэнт Паоло Банкеро Джабари Смит Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо имеет самый высокий рейтинг в популярной видеоигре NBA 2K23 среди всех игроков.

Греческий баскетболист набрал в общей сложности 97 баллов за свои умения на площадке. Он опередил пятерых игроков с рейтингом 96.

Леброн Джеймс («Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Кевин Дюрэнт («Буклин»), Никола Йокич («Денвер»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия») уступают Яннису один балл.

Следом расположены Лука Дончич (95), Кавай Ленард (94), Джа Морэнт (93), Джейсон Тейтум (93) и Джимми Батлер (93).

Лучший рейтинг (78) среди новичков имеют Паоло Банкеро из «Орландо» и Джабари Смит из «Хьюстона».

Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные