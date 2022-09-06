У Янниса лучший рейтинг в NBA 2K23

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо имеет самый высокий рейтинг в популярной видеоигре NBA 2K23 среди всех игроков.
Греческий баскетболист набрал в общей сложности 97 баллов за свои умения на площадке. Он опередил пятерых игроков с рейтингом 96.
Леброн Джеймс («Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Кевин Дюрэнт («Буклин»), Никола Йокич («Денвер»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия») уступают Яннису один балл.
Следом расположены Лука Дончич (95), Кавай Ленард (94), Джа Морэнт (93), Джейсон Тейтум (93) и Джимми Батлер (93).
Лучший рейтинг (78) среди новичков имеют Паоло Банкеро из «Орландо» и Джабари Смит из «Хьюстона».
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