Эргин Атаман: «Каких зрителей я провоцировал? Не было никаких зрителей»

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман высказал недовольство затянувшимся расследованием ФИБА по поводу инцидента с и ответил на заявление Федерации баскетбола Грузии о его «провокационных действиях».

«Все забыли об этом. Что я могу сделать? Все забыли. Это конец. Мы просим видеозаписи из раздевалки, но никакого результата. Одни разговоры.

Очень странно, что Федерация Грузии заявила, что я спровоцировал зрителей и атмосферу. Я был на площадке, когда все произошло. Я пожаловался на последний отрезок игры, меня удалили, и я пошел в раздевалку.

Скажите правду. Что там произошло? «Атаман провоцировал зрителей». Не было никаких зрителей, которых можно было бы провоцировать. Отличная атмосфера была только на матчах сборной Грузии», – сказал тренер.

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