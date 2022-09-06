ФИБА расследует инцидент с Фурканом Коркмазом

официально объявила, что проводит расследование в связи с инцидентом с участием игроков и сотрудников команд во время вчерашнего матча Евробаскета между сборными Турции и Грузии (83:88 2ОТ).

Форвард сборной Турции Фуркан Коркмаз утверждает, что подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны трех игроков сборной Грузии и двух охранников. По информации СМИ, это были Торнике Шенгелия, Гога Битадзе и Дуда Санадзе.

Главный тренер турецкой команды потребовал от ФИБА обеспечить безопасность его игрокам. Вице-президент Федерации баскетбола Турции и бывший игрок Омер Онан потребовал санкций в отношении сборной Грузии.

Федерации баскетбола Грузии в свою очередь потребовала от ФИБА реакции на «провокационные действия» главного тренера турецкой команды.

Сообщается, что ни Атаман, ни Коркмаз, ни Санадзе не будут дисквалифицированы.

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