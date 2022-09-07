Шейн Ларкин может пропустить остаток Евробаскета из-за травмы пальца

Разыгрывающий и сборной Турции Шейн Ларкин повредил палец бросковой правой руки.

Как сообщил главный тренер команды , игрок полетит на частном самолете в Стамбул для прохождения МРТ-обследования.

Турецкая сборная отправится в Берлин на матчи плей-офф Евробаскета-2022. Атаман надеется, что Ларкин сможет присоединиться к команде через некоторое время.

В матче против Испании (69:72) разыгрывающий набрал три очка за 31 минуту на площадке, реализовав лишь один бросок с игры из шести.

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