Федерация баскетбола Грузии потребовала от ФИБА реакции на «провокационные действия» Эргина Атамана

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Федерация баскетбола Грузии сделала официальное заявление по поводу инцидента в матче против сборной Турции (88:83 2ОТ), «выразив возмущение провокационными действиями» главного тренера соперника Эргина Атамана.

«Его действия были направлены на обострение ситуации, он позволял себе непристойные жесты в сторону судей и зрителей.

Его неэтичное поведение, которое он ранее неоднократно демонстрировал в прессе и на пресс-конференциях, оказало влияние на игроков сборной. Ярким примером стало проявление Фурканом Коркмазом физической агрессии по отношению к игрокам сборной Грузии, сопровождающееся угрозами и агрессивными действиями с его стороны.

Федерация баскетбола Грузии требует от ФИБА надлежащей реакции по упомянутому вопросу и жесткого ответа на заведомо провокационное поведение главного тренера сборной Турции», – говорится в заявлении.

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