«Что за Евробаскет?» Эргин Атаман возмущен тем, что сборная Турции пропустила тренировку

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман возмущен тем, что из-за задержки багажа в берлинском аэропорту команде не удалось провести тренировку перед матчем 1/8 финала плей-офф Евробаскета против Франции.

«Мне многое не нравится. Мне не нравится, что мы летели из Грузии пять часов, а потом два часа ждали багаж, потому что мы выезжали из нешенгенской зоны.

Мы приехали сюда в 18:00 и пропустили официальную тренировку, которую планировали провести. А завтра в 12:00 матч. В 10:30 мы должны быть здесь. Что за Евробаскет? Ради этого мы работали все лето?

Дайте нам еще один день. Давайте сделаем два матча в день в обычное время. Ладно, возможно, Франция находится в тех же условия. Играть утром непросто. 12:00 – это утро. Но они играли в Германии и прилетели сюда всего за 40 минут. Им было удобнее», – сказал Атаман.

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