Хидо Тюркоглу – о потасовке на Евробаскете: «Если у вас есть яйца, покажите запись с камеры в туннеле»

Президент Федерации баскетбола Турции Хидо Тюркоглу раскритиковал ФИБА за бездействие после инцидента, который произошел на матче Турции против Грузии (83:88).

Форвард сборной Турции Фуркан Коркмаз утверждает, что подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны трех игроков сборной Грузии и двух охранников. По информации СМИ, это были , и Дуда Санадзе.

Федерации баскетбола Грузии в свою очередь потребовала от реакции на «провокационные действия» главного тренера турецкой команды .

«Если они считают, что это была провокация, то почему бы не показать видеозапись публично? Я предлагаю им сделать это прямо сейчас. Если у них хватит духу, пусть покажут, что произошло в раздевалке. Тогда мы увидим, кто лжет и кто кого провоцирует. Задайте им этот вопрос на следующей пресс-конференции.

Если вы уверены в себе, почему бы не показать всему миру, что произошло на самом деле? Если у вас есть мужество, если у вас есть яйца, покажите запись. Но если у вас этого нет, то не стоит говорить так о ситуации. Это позор для ФИБА и грузинской федерации.

Также мы виним себя, потому что как федерация мы несем ответственность за безопасность наших игроков, тренеров и сотрудников. Это приоритет номер один. Мы были уверены, что безопасность будет обеспечена. Но они так и не предоставили нам запись с камеры в туннеле.

Как два игрока могут уйти со скамейки запасных, атаковать нашего баскетболиста и не получить никакого наказания? Это не просто ошибка, которая стоила нам 22 секунд. Это очередной позор для ФИБА и грузинской федерации. Нам нелегко принять такое поведение», – заявил Тюркоглу.

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