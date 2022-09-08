Эргин Атаман: «Матч с Францией поставили на 12 часов. Это сделано, чтобы уменьшить количество наших болельщиков»

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман считает, что организаторы Евробаскета-2022 своими действиями пытаются помешать его команде.

Матч 1/8 финала плей-офф Турция – Франция поставили на 12 часов.

«Матч с Францией поставили на 12 часов, это неуважение к нам. Цель заключается в том, чтобы уменьшить количество наших болельщиков на трибунах за счет столь раннего времени. Я все же надеюсь, что живущие в Германии турецкие поклонники чем-то пожертвуют и заполнят арену с флагами в руках, даже с учетом столь неудобного времени.

Учитывая все то, через что мы прошли по ходу группового этапа турнира и общее отношение к нам, я вижу во всем этом скрытые мотивы, это не ошибки», – заявил Атаман.

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