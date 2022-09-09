Майк Тоби может пропустить матч против Бельгии из-за травмы

Теги травмы сборная Словении сборная Бельгии Майк Тоби Евробаскет-2022 Баскетбол

Участие центрового сборной Словении Майка Тоби в матче 1/8 финала плей-офф Евробаскета против Бельгии находится под вопросом. Решение будет принято перед началом встречи.

Тоби получил травму, приземлившись на ногу арбитра во время стартового спорного в матче группового этапа против Германии (88:80). Центровой ушел в раздевалку, но через несколько минут вернулся на площадку и продолжил игру.

На последней тренировке сборной Тоби выполнял беговые упражнения.

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