«Судья стоял слишком близко». Майк Тоби травмировался во время стартового спорного

Центровой сборной Словении Майк Тоби рассказал о травме, которую он получил, приземлившись на ногу арбитра во время стартового спорного во вчерашнем матче против Германии (88:80) на Евробаскете.

«Судья подбросил мяч, и я приземлился, как мы обычно приземляемся, чтобы такого не произошло. Но думаю, что судья стоял слишком близко. Травмы случаются.

Разумеется, я был не в порядке. Я не мог нормально прыгать. Но я понимал, что это важный матч, поэтому мне пришлось играть», – сказал Тоби.

27-летний игрок ушел в раздевалку, но через несколько минут вернулся на площадку и завершил матч с 10 очками и 8 подборами.

Фото. BasketNews.

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