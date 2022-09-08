Определились все пары 1/8 финала Евробаскета-2022

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В четверг, 8 сентября, состоялись последние матчи группового этапа Евробаскета-2022 и стали известны все пары 1/8 финала плей-офф.

Последней командой, завоевавшей путевку в плей-офф, стала Чехия, обыгравшая в решающем матче команду Израиля (88:77).

В 1/8 финала Евробаскета-2022 сыграют:

Германия – Черногория

Греция – Чехия

Испания – Литва

Финляндия – Хорватия

Словения – Бельгия

Украина – Польша

Турция – Франция

Сербия – Италия

Матчи на вылет начнутся 10 сентября.

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