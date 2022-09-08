Определились все пары 1/8 финала Евробаскета-2022

В четверг, 8 сентября, состоялись последние матчи группового этапа Евробаскета-2022 и стали известны все пары 1/8 финала плей-офф.
Последней командой, завоевавшей путевку в плей-офф, стала Чехия, обыгравшая в решающем матче команду Израиля (88:77).
В 1/8 финала Евробаскета-2022 сыграют:
Германия – Черногория
Греция – Чехия
Испания – Литва
Финляндия – Хорватия
Словения – Бельгия
Украина – Польша
Турция – Франция
Сербия – Италия
Матчи на вылет начнутся 10 сентября.
Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад
Grateful Dead + 🏀 = 💛💚❤️. Благодарные мертвецы, которым баскетбол обязан по гроб жизни
Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами